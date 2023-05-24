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НовостиОбщество24 мая 2023 10:35

Во дворах Иркутска появятся летние кинотеатры

В течение лета на улицах и во дворах будет организовано 56 показов
Елена СИНИЦА
Во дворах Иркутска появятся летние кинотеатры

Во дворах Иркутска появятся летние кинотеатры

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

25 мая в Иркутске стартует новый сезон проекта «Летний кинотеатр во дворах». Показы проводит администрация города совместно с МКУ «ГОРОД» и органами территориального общественного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В прошлом году было проведено 50 бесплатных киносеансов. В результате посмотреть фильмы смогли примерно четыре тысячи человек, - рассказывают в администрации.

Говорят, что такие показы под открытым небом смогут организовать в любом дворе. Главное условие - местные активисты должны будут собрать не менее 30 зрителей. Сеансы проводят по вечерам, а киноленты выбирают сами жители.

В течение лета на улицах и во дворах будет организовано 56 показов. Зрители увидят мультфильмы, советские и российские комедии, патриотические картины.

Ранее сообщалось, что фестиваль скандинавской ходьбы для людей старшего возраста прошел в поселке Молодежный 23 мая.