Прокуратура Иркутской области проводит проверку после повреждения крыши в школе в Слюдянке. Фото: прокуратура региона

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента в городе Слюдянка. В среду, 24 мая, там из-за сильного ветра сорвало крышу у образовательного учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению строительного, градостроительного законодательства, требований технического регламента безопасности зданий, сооружений и иных федеральных законов, - рассказали в прокуратуре региона.

Если того потребует ситуация, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вопросы восстановления кровли находятся на контроле у прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 мая, в Иркутске на улице Академической, 14а в павильоне по продаже табачных изделий загорелись нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Иркутской области в своих социальных сетях. Подробнее об этом инциденте вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.