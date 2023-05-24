В Иркутской области 24 мая стартовал основной период ОГЭ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов начался в среду, 24 мая. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-Девятые классы сдавали сегодня историю, биологию и физику. Четыре девятиклассника также написали экзамен по родному (бурятскому) языку, - рассказывают в региональном правительстве.

Как уточнили в министерстве образования области, на на государственную итоговую аттестацию (ГИА) по образовательным программам основного общего образования зарегистрировались 30,4 тысячи человек.

В Иркутской области для проведения ГИА задействованы 248 ППЭ. При этом 188 из них действуют на базе образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту инцидента в городе Слюдянка. В среду, 24 мая, там из-за сильного ветра сорвало крышу у образовательного учреждения.