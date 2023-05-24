Россиянам назвали самые важные функции хорошего кондиционера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство современных кондиционеров имеет все необходимые функции, среди которых охлаждение, обогрев и осушение. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил эксперт в области бытовой техники Валерий Метко.

- Все кондиционеры, даже самые недорогие, снабжены этими функциями. Есть дополнительные функции ионизации и светодиоды, которые истребляют вирусы микробов, фильтры, но все это второстепенная задача кондиционера, - рассказал он.

При этом он добавил, что функция "осушение" особо актуальна для тех, кто проживает на первом этаже, особенно в том случае, если на этаже влажно.

Осушение поможет при высокой влажности на первом этаже, чтобы не было плесени на стенах.

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