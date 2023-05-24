В Улан-Удэ собаки напали на граждан 17 раз за две недели Фото: Евгений САЗОНОВ

За последние две недели собаки 17 раз нападали на горожан в Улан-Удэ. Среди пострадавших - 14 детей. Об этом сообщает ТРК "Тивиком" со ссылкой на комитет городского хозяйства.

-Порядка 2,6 тысячи животных отловили в городе с начала 2023 года. Больше всего их было в Октябрьском районе. Сейчас штраф за самовыгул для хозяев питомцев - до 5 тысяч рублей, - рассказывают в ведомстве.

Зампредседателя комитета Игорь Мункуев обратился к хозяевам домашних животных: он попросил соблюдать правила их содержания.

Кроме этого, в ведомстве напомнили, что сейчас идет льготная стерилизация домашних животных. Для этого все желающие могут прийти в городскую ветеринарную станцию на улице Зои Космодемьянской.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту инцидента в городе Слюдянка. В среду, 24 мая, там из-за сильного ветра сорвало крышу у образовательного учреждения.