Садоводам рассказали, как правильно обработать территорию от вредителей Фото: Даниил ОПАРИН

Весной все садоводы вовсю занимаются обработкой территорий от различных вредителей. NEWS.ru рассказали, что обязательно нужно сделать.

-В первую очередь необходимо веерными граблями собрать листву, сухую траву, бурьян, причем не только на участке, но и на прилегающей к нему территории, - пишет издание.

Кроме этого, нужно срезать и сжечь ветки кустарников с мучнистой росой, вирусными и инфекционными болезнями, побеги с утолщениями.

Ну и конечно же нужно подготовиться к опрыскиванию растений. Если у вас еще нет специального прибора, то знайте, что наиболее удобно работать с ранцевым аккумуляторным опылителем, который надевают как рюкзак.

Ранее сообщалось, что большинство современных кондиционеров имеет все необходимые функции, среди которых охлаждение, обогрев и осушение. Эксперт в области бытовой техники Валерий Метко рассказал, почему это важно.