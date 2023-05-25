У жителя Братска изъяли незаконно хранившиеся патроны калибра 5.6 миллиметра. Фото: Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

В деревянной постройке в лесу на берегу Ангары в Усть-Илимском районе Приангарья сотрудники Братского линейного отделения МВД Росси на транспорте обнаружили полсотни патронов калибра 5.6 миллиметра. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Оказалось, боеприпасы принадлежат 68-летнему жителю Братска, он их получил от умершего родственника, но хранил незаконно – без соответствующего разрешения.

- Я хотел использовать их на охоте, - признался братчанин.

Патроны в количестве 50 штук полицейские изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение боеприпасов». Сибиряку грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, накануне в Иркутске сообщалось о том, что мужчина облил свою жену бензином и поджег. Все это произошло на ее рабочем месте - в торговом павильоне. От такой страшной выходки пострадали оба. Супруги сейчас в больнице с ожогами - подробности.

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