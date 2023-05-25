Руслан Болотов выступил с отчетом о работе администрации Иркутска в 2022 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске 25 мая состоялся ежегодный отчет мэра. Руслан Болотов поделился результатами работы городской администрации города в 2022 году. В том числе ремонт дорог, строительство социальных объектов, развитие муниципальных предприятий и помощь военнослужащим-участникам СВО. Также градоначальник поделился планами на ближайшие месяцы.

- Мы пережили COVID. Было сложно, но мы достойно справились с этим вызовом, - отметил глава столицы Приангарья. - Нам удалось обеспечить устойчивость городской казны: впервые в 2022 году Иркутск перешагнул 30-миллиардный бюджет. Его доходная часть составила 31 миллиард 52 миллиона рублей.

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