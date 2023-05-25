Шквалистый ветер с порывами 25-27 м/с обрушится на Иркутскую область 25 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В иркутском МЧС предупреждают: 25 мая на регион вновь обрушится шквалистый ветер. На этот раз в части районов ожидаются порывы до 15-20 м/с, местами усиление достигнет 25-27 м/с. При этом в прогнозе погоды также упоминаются: ливни, грозы, град.

- В четверг днем температура установится в районе отметок +11...+16 градусов, при облачной погоде может похолодать до +2...+7, - отмечают синоптики Иркутского УГМС.

В Иркутске сегодня облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Столбик термометра поднимется максиму до +13 градусов. Также будет ветрено - 7-12 м/с.

Напомним, в Иркутске женщина попала в реанимацию с ожогами не менее 70% тела, став жертвой мести бывшего мужа. Душегуб явился к ней на работу, облил бензином и поджег. В настоящее время оба находятся в больнице. В сети появилось видео с места происшествия.