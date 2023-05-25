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НовостиОбщество25 мая 2023 3:38

Аварийное отключение света произошло в части Шелехова утром 25 мая

Устранить неполадки обещают до 14:00
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Аварийное отключение света произошло в части Шелехова утром 25 мая

Аварийное отключение света произошло в части Шелехова утром 25 мая

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утром 25 мая часть жителей Шелеховского района осталась без света. Отключение произошло в 10:46. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов города Шелехов на улицах Строителей и монтажников, Привокзальный, Карьерный, Северный, Гоголя, Дачная, Иркутная, Карьерная, Котовского, Лермонтова, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого, Олхинская, Пархоменко, Руднева, Северная, Сергея Тюленина, Чапаева, Чкалова, а также в 3-м, 4-м, 7-м, 9-м, 11-м, 18-м, 20-м кварталах, - уточнили в соцсетях компании.

Устранить неполадки обещают до 14:00 текущего дня. На место уже выехали сотрудники бригады Южных электрических сетей.

Напомним, в Иркутске 37-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами не менее 70% тела, став жертвой мести бывшего мужа. Душегуб явился к ней на работу, облил бензином и поджег. В настоящее время оба находятся в больнице. В сети появилось видео с места происшествия.