Аварийное отключение света произошло в части Шелехова утром 25 мая Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утром 25 мая часть жителей Шелеховского района осталась без света. Отключение произошло в 10:46. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов города Шелехов на улицах Строителей и монтажников, Привокзальный, Карьерный, Северный, Гоголя, Дачная, Иркутная, Карьерная, Котовского, Лермонтова, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого, Олхинская, Пархоменко, Руднева, Северная, Сергея Тюленина, Чапаева, Чкалова, а также в 3-м, 4-м, 7-м, 9-м, 11-м, 18-м, 20-м кварталах, - уточнили в соцсетях компании.

Устранить неполадки обещают до 14:00 текущего дня. На место уже выехали сотрудники бригады Южных электрических сетей.

Напомним, в Иркутске 37-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами не менее 70% тела, став жертвой мести бывшего мужа. Душегуб явился к ней на работу, облил бензином и поджег. В настоящее время оба находятся в больнице. В сети появилось видео с места происшествия.