Аэропорт Усть-Кута закрыли из-за испортившейся погоды 25 мая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

25 мая аэропорт Усть-Кута был закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства проконтролируют, чтобы пассажирам предоставили необходимые услуги.

- По предварительной информации, аэропорт закрыт для приема и отправления воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями ориентировочно до 14:00 часов 25 мая 2023 года, вследствие чего вылет рейсов по маршрутам «Иркутск – Усть-Кут» и «Усть-Кут – Иркутск» отложен, - поясняют правоохранители.

Напомним, в Иркутске 37-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами не менее 70% тела, став жертвой мести бывшего мужа. Душегуб явился к ней на работу, облил бензином и поджег. В настоящее время оба находятся в больнице. В сети появилось видео с места происшествия.