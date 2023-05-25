В Иркутской области стартовал северный завоз топлива на котельные Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области стартовал навигационный сезон. Вместе с ним начинается поставка топлива на котельные, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-Первые суда уже встали под погрузку угля. Его будут использовать для отопления жилых домов и муниципальных учреждений Мамско-Чуйского района, - говорят в правительстве.

Со слов министра жилищной политики и энергетики региона Анатолия Никита, в северных районах области уже заключили договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов в количестве 74,5 тыс. тонн на сумму более 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 25 мая аэропорт Усть-Кута был закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.