За 2022 год в Иркутске благоустроили 18 парков и скверов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В прошлом году в Иркутске благоустроили 18 парков и скверов. Работы провели по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Например, в Правобережном округе в порядок приведено пять общественных пространств. В частности, это скверы в микрорайоне Топкинский и переулке Волконского, - говорят в администрации Иркутска.

Кроме этого, на Нижней Набережной установили качели, освещение с уникальным дизайном, высадили около 80 серебристых тополей. Для любителей порыбачить установили скамейки вблизи причала.

Приведена в порядок и часть улицы Карла Маркса - от бульвара Гагарина до улицы Ленина. При этом подрядные организации сохранили исторический облик при проведении благоустройства.

В Октябрьском округе преобразили территории возле театра кукол «Аистенок», перед входом в Центральную детскую библиотеку имени Ю.С. Самсонова. Также шесть общественных пространств благоустроили и в Свердловском районе Иркутска.