Иркутская область попала в ТОП-10 по количеству заявок на "Большую перемену" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок, поданных школьниками на конкурс «Большая перемена». Более 18 тысяч школьников и студентов профессиональных образовательных организаций региона уже приступили к выполнению конкурсных заданий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Это одно из самых масштабных мероприятий для школьников и студентов СПО. Например, только за прошлые три сезона в конкурсе приняли участие более ста тысяч человек, а более 150 вышли в финал, - говорит министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Как и ранее победителей конкурса среди учеников 5–7-х классов отправят в путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока. Победители среди старшеклассников и студентов СВО смогут получить до 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.