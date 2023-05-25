В ходе СВО погиб военнослужащий из Братска Михаил Шаманов Фото: ИВАНОВА Диана

Братск простился с Шамановым Михаилом - военнослужащим, который погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Об этом написал глава города Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

-Михаил Николаевич погиб, выполняя воинский долг в Артемовске, - написал глава города.

Михаил Шаманов родился 10 ноября 1987 года, учился в школе №42. В январе 2023 года он подписал контракт на принятие участия в СВО. В Братске у него остались мама и дочь.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что с начала проведения специальной военной операции Иркутск оказывает поддержку мирному населению, военнослужащим и их семьям. За 2022-2023 годы из города отправлено свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.