Улицу Киевскую в Иркутске частично перекроют на два месяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре каждое лето ремонтируют дорожное покрытие. В связи с работами автомобилистам часто приходится терпеть неудобства. В этот раз они будут связаны с проездом по улице Киевская. Там частично перекроют движение почти на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Движение автотранспорта по улице Киевской от Тимирязева до Дзержинского будет закрыто с восьми утра в понедельник, 5 июня до пятницы 24.00 30 июня, - отметили в мэрии. – После, с восьми утра 1 июля перекроют движение по улице Киевской от Дзержинского до Карла Маркса.

Ограничение снимут в полночь 29 июля. Причина все та же - ремонт автомобильной дороги.

Напомним, в Иркутске накануне вынесли приговор банде с Синюшиной горы. В ней состояло десять мужчин. Отбывать наказание - от 5 до 15 лет лишения свободы - они будут в исправительных колониях строгого и особого режимов. Кроме одного участника банды, который получил 6 лет условно с испытательным сроком 4 года - подробности.

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