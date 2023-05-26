207 автомобилистов нарушили правила переезда ж/д путей на ВСЖД с начала 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители выезжают на железнодорожные пути при опущенных шлагбаумах и на запрещающие сигналы светофора, нарушая тем самым правила дорожного движения и подвергая свою жизнь и жизнь пассажиров опасности. С начала 2023 года на ВСЖД уже зарегистрировано больше 200 таких случаев. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- По каждому факту информация передана в ГИБДД, - рассказали специалисты. - В отношении 80 автовладельцев приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

Это происходит не только где-то на трассах, но и в областном центре. Накануне полицейские проверяли, как иркутские автомобилисты переезжают ж/д пути на улице Трактовой. На запрещающий сигнал светофора проехали пять водителей. Они оштрафованы.

Напомним, накануне на одной из улиц Тайшета был остановлен учебный автомобиль одной из автошкол, инструктор которой обучал ученика подшофе - подробности.

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