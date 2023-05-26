33 человека остались без жилья из-за пожара в Железногорске-Илимском

Планируется предоставить погорельцам компенсацию и жилье. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На утро 26 мая пожарные все еще пытаются устранить последствия пожара в многоквартирном доме Железногорск-Илимска. Ночью 26 мая там загорелся деревянный 20-квартирный дом. Сейчас без крыши над головой остались 33 сибиряка. Кто-то смог временно остановиться у родственников и близких, а кто-то уехал в реабилитационный центр, где им окажут помощь. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Дом загорелся ночью, - говорят в ведомстве. - Сообщение о пожаре поступило в 01:55. Люди эвакуировались, пострадавших нет. В течение ночи продолжалась борьба с огнем. В результате пожара дом был уничтожен на площади 300 квадратных метров. Причина устанавливается.

Сейчас власти города решают вопрос расселения пострадавших. Планируется предоставить сибирякам компенсацию и жилье.

Кроме этого, на контроль ситуацию взяла и прокуратура Нижнеилимского района. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины пожара. Если вскроются нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

А недавно юный житель поселка Усть-Ордынский самостоятельно устроил пожар. Из любопытства подросток с друзьями решил поджечь деревянную горку, которая полностью сгорела.