Заксобрание: восемь инициативных проектов реализуют в этом году в Свирске Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В 2023 году в Свирске реализуют восемь инициативных проектов, которые победили в конкурсе. Спикер и депутаты Законодательного Собрания Иркутской области лично вручили сертификаты мэру города Владимиру Орноеву. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента.

- Благодаря программе инициативного бюджетирования, которую подготовили и приняли депутаты областного парламента, в этом году в Свирске появятся новые игровые и спортивные площадки, будет приобретено оборудование для детского дома творчества, благоустроено несколько общественных пространств, - отметили в Заксобрании.

Напомним, иркутяне Николай Кашин и Александр Ширшиков получили звание Почетный гражданин города. Решение было озвучено депутатами Думы во время 52-го очередного заседания. За обоих кандидатов проголосовали 27 народных избранников.