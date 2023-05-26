Двум жителям Иркутска присвоили звание Почетного гражданина города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне Николай Кашин и Александр Ширшиков получили звание Почетный гражданин города. Решение было озвучено депутатами Думы во время 52-го очередного заседания. За обоих кандидатов проголосовали 27 народных избранников.

Николай Павлович Кашин – почетный работник общего и профильного образования России. С 1995 года педагог бессменно возглавляет лицей №3, один из лучших в Иркутске и регионе. Его стаж составляет 41 год.

Александр Геннадьевич Ширшиков признан первым кандидатом исторических наук, доцентом и профессором в Иркутской области по вопросам истории спортивного движения. В сфере – больше 50 лет. За это время внес большой вклад в научно-исследовательскую работу по истории становления и развития физкультурно-спортивного, олимпийского движения Приангарья, в подготовку и переподготовку кадров высшего звена, а также принимал участие в разработке закона «О физической культуре и спорта Иркутской области».

Напомним, Иркутская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок, поданных на конкурс «Большая перемена». Более 18 тысяч школьников и студентов профессиональных образовательных организаций региона уже приступили к выполнению конкурсных заданий. Отмечается, что это одно из самых масштабных мероприятий для школьников и студентов СПО. Например, только за прошлые три сезона в конкурсе приняли участие более ста тысяч человек, а более 150 вышли в финал.