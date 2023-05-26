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НовостиОбщество26 мая 2023 6:14

Двум жителям Иркутска присвоили звание Почетного гражданина города

За обоих кандидатов проголосовали 27 депутатов Думы Иркутска
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Двум жителям Иркутска присвоили звание Почетного гражданина города

Двум жителям Иркутска присвоили звание Почетного гражданина города

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне Николай Кашин и Александр Ширшиков получили звание Почетный гражданин города. Решение было озвучено депутатами Думы во время 52-го очередного заседания. За обоих кандидатов проголосовали 27 народных избранников.

Николай Павлович Кашин – почетный работник общего и профильного образования России. С 1995 года педагог бессменно возглавляет лицей №3, один из лучших в Иркутске и регионе. Его стаж составляет 41 год.

Александр Геннадьевич Ширшиков признан первым кандидатом исторических наук, доцентом и профессором в Иркутской области по вопросам истории спортивного движения. В сфере – больше 50 лет. За это время внес большой вклад в научно-исследовательскую работу по истории становления и развития физкультурно-спортивного, олимпийского движения Приангарья, в подготовку и переподготовку кадров высшего звена, а также принимал участие в разработке закона «О физической культуре и спорта Иркутской области».

Напомним, Иркутская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок, поданных на конкурс «Большая перемена». Более 18 тысяч школьников и студентов профессиональных образовательных организаций региона уже приступили к выполнению конкурсных заданий. Отмечается, что это одно из самых масштабных мероприятий для школьников и студентов СПО. Например, только за прошлые три сезона в конкурсе приняли участие более ста тысяч человек, а более 150 вышли в финал.