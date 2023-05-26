С начала эпидсезона от укусов клещей пострадали 3023 жителя Иркутской области Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала эпидсезона 3023 жителя Иркутской области пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.

- Зарегистрировано 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом, два - клещевым энцефалитом, один случай заболевания клещевым риккетсиозом, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что клещи нападают на большинстве территорий региона. В ведомстве также обратили внимание на то, что продолжаются противоклещевые обработки. На текущий момент обработано 1426, 7 га из запланированных 1700 га.

Ранее сообщалось, что на утро 26 мая пожарные все еще пытаются устранить последствия пожара в многоквартирном доме Железногорск-Илимска. Сейчас без крыши над головой остались 33 сибиряка. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать по ссылке.