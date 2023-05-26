В Иркутской области 27 и 28 мая ожидаются дожди и заморозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, пока что жителям и гостям Иркутской области придется позабыть про хорошую погоду. По крайней мере ближайшие дни. Синоптики говорят, что стоит ждать заморозки, дожди и грозы. Об этом пишет Байкал24.

- По данным гидрометцентра, высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности лесов ожидаются в период с 27 по 29 мая, - добавили синоптики.

Помимо этого, с 27 по 28 мая в регионе стоит ждать заморозки. Температура воздуха вполне может опуститься до -1,-6 градусов.

Так, в ночь на 27 мая в регионе будут дожди, грозы. К утру возможен также туман.

Ветер будет 5-10 м/с. В Иркутске существенных осадков не предвидится.

Ранее сообщалось, что с начала эпидсезона 3023 жителя Иркутской области пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.