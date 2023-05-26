В Иркутске временно изменится схема движения транспорта в районе улицы Петрова Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Из-за строительства тепловых сетей запланировано временное закрытие движения по улице Петрова на участке от дома № 36 до пересечения с Шевцова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-С 10:00 27 мая до 20:00 30 августа изменится схема движения общественного транспорта, - прокомментировали в администрации города.

Так, автобусы маршрутов №9 и №56 по направлению из предместья Радищева автобусы после улицы Радищева будут курсировать по Маратовскому кольцу, улице Рабочая. После этого маршрут будет прежним.

При следовании из предместья Радищева будут исключены остановки «Гараж», «ГПТУ № 1».

Ранее сообщалось, что в Иркутске осуществляют снос зеленых насаждений на участках, которые отремонтируют этим летом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С подробностями вы можете ознакомиться по ссылке.