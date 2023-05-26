В 2023 году в Усть-Ордынском Бурятском округе планируют ввести в эксплуатацию 88,4 километра Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области в этом году введут в эксплуатацию 88,4 километра автомобильных дорог межмуниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В частности, в порядок приведут семь участков трасс и мост. Там сейчас подходят к завершению капитальные ремонты и реконструкции, - говорят в правительстве.

Также известно, что в Осинском районе завершат реконструкцию автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Речь идет об участке с 160 по 215 километр. Здесь работы стартовали еще в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудниками полиции пресечена попытка дачи взятки при проверке магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.