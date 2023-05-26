В Саянскую городскую больницу завезли новое медицинское оборудование Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Саянской городской больнице установили оборудование. Его приобрели по проектам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Ведем работу по повышению качества и доступности медпомощи. В частности, особое внимание уделяем территориям, которые отдалены от областного центра, - говорит губернатор региона Игорь Кобзев.

Что касается Саянской городской больницы, то сюда завезли передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов и диагностический комплекс для ультразвуковых исследований.

Ранее сообщалось, что в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области в этом году введут в эксплуатацию 88,4 километра автомобильных дорог межмуниципального значения. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.