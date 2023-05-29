В Иркутской области 4 человека погибли, 60 получили травмы в ДТП с 22 по 28 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 по 28 мая в Приангарье было зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, еще 60 получили различные травмы. При этом в пяти авариях водители были пьяны. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

- В 10 случаях причиной ДТП стало нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, - поясняют правоохранители. - В 6 - несоблюдение очередности проезда. 5 аварий произошли из-за превышения скорости.

Напомним, 9-летний школьник попал в больницу после игр с друзьями в старой «заброшке». По предварительным данным, на мальчика часть кирпичной стены. Инцидент произошел в селе Тарнополь Балаганского района. Прокуратура проводит проверку.