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НовостиОбщество29 мая 2023 7:53

Еще 306 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за прошлую неделю

От заболевания скончались два жителя
Елена СИНИЦА
Еще 306 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за прошлую неделю

Еще 306 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за прошлую неделю

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 306 случаев COVID-19. Это на 23,1% ниже, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.

-Известно, что за прошлую неделю от коронавируса скончались два жителя, еще столько же - от сопутствующих заболеваний, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что за весь период пандемии зафиксировано 8925 случаев летальных исходов от коронавируса и 1009 - от сопутствующих заболеваний.

Выздоровело 368 657 человек.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила личной гигиены, а также о том, что в случае ухудшения самочувствия важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 мая в Приангарье было зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, еще 60 получили различные травмы.