Еще 306 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за прошлую неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 306 случаев COVID-19. Это на 23,1% ниже, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.

-Известно, что за прошлую неделю от коронавируса скончались два жителя, еще столько же - от сопутствующих заболеваний, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что за весь период пандемии зафиксировано 8925 случаев летальных исходов от коронавируса и 1009 - от сопутствующих заболеваний.

Выздоровело 368 657 человек.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила личной гигиены, а также о том, что в случае ухудшения самочувствия важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 мая в Приангарье было зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, еще 60 получили различные травмы.