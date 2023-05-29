Ветлабораторию оборудуют для проведения ПЦР-тестов в Иркутской области

Отдел ПЦР-диагностики появится в усольской станции по борьбе с болезнями животных. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Отдел ПЦР-диагностики появится в усольской станции по борьбе с болезнями животных. Подобное оборудование в нашем регионе устанавливается впервые. Оно позволит выявлять различные инфекционные и наследственные заболевания не только в острой и хронической стадии, но задолго до появления явных симптомов. На эти цели выделено более 5 млн рублей из регионального бюджета.

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – это высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, - отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко. - Сейчас наша задача – провести внутренние работы по обустройству помещений и приобрести необходимое оборудование.

Затраты на создание такой лаборатории можно будет возместить за счет участия в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», к которому Иркутская область присоединилась в 2021 году. Проект предлагает софинансирование расходов, понесенных станциями по борьбе с болезнями животных на создание условий для получения аккредитации или расширения их области за трехлетний период. Так, в 2022 году Приангарье получило более 7,5 млн рублей на получение аккредитации шести диагностических испытательных лабораторий, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области.

Усольская испытательная лаборатория уже получала новое оборудование – иммунохимический анализатор, который позволяет проводить качественные и количественные иммуноферментные анализы (ИФА). Теперь здесь обладают возможность выявлять особо опасные болезни животных, например грипп птиц и африканская чума свиней. Также в лаборатории были обновлены система вентиляции, водоснабжения, канализации, виварий, проведена модернизация физико-химического отдела. Усольская станция по борьбе с болезнями животных проводит ежемесячно более 22 тыс. испытаний - сюда поступают материалы из 8 районов Приангарья.