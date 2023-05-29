В Усольском районе разыскивают пропавшего 29 мая 2023 года Анатолия Кривенкова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К сожалению, люди продолжают пропадать с совсем незавидной регулярностью. Так, например, в отделение полиции Иркутской области поступил сигнал о пропаже человека. С заявлением пришел житель Усольского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В заявлении 61-летний мужчина сообщил, что сегодня днем - 29 мая, вместе со знакомым Кривенковым Анатолием Александровичем 1959 года рождения, отправился в лес на сбор шишки («падники»), - говорят в полиции.

Мужчины разошлись в поселке Октябрьский Усольского района. Поясним, что он находится в 60-ти километрах в юго-западном направлении от районного центра. После этого пропавший на связь не выходил.

Сейчас поисками мужчины занимаются оперативная группа местной полиции и волонтеры.

Лиц, что-либо знающих или видевших разыскиваемого, просьба сообщить по тел: 6-28-55, 8950-134-28-10