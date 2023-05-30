В Иркутской области завершились поиски пропавшего без вести собирателя шишек

Сибиряк пропал накануне, отправившись в тайгу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне, 29 мая, полиция Иркутской области объявила без вести пропавшим 64-летнего мужчину. В дежурную часть с заявлением об исчезновении знакомого обратился житель Усольского района. Он рассказал, что днем отправился в лес на сбор шишки. Вместе с ним был его приятель Анатолий Кривенков.

- В районе поселка Октябрьский Усольского района, расположенного в 60 километрах к юго-западу от районного центра, мужчины разошлись. Больше Кривенков на связь не выходил, - сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На поиски сибиряка была направлена оперативная группа полиции, также к работе подключились волонтеры. Жителей Приангарья попросили не оставаться равнодушными и внимательно ознакомиться с ориентировкой.

Однако, вечером того дня, около 21:00, стало известно, что правоохранители прекратили поиски. Мужчину нашли живым! Позже выяснилось, что ему удалось самостоятельно выйти из тайги.

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