В Иркутской области 30 и 31 мая ожидаются гроза и шквалистый ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство чрезвычайных ситуаций Иркутской области распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды. Об этом ведомство рассказало в своих социальных сетях.

-Так, 30 и 31 мая в западных, центральных и южных районах региона будут дожди, ливни, грозы и град, - говорят в МЧС.

Также известно, что ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, в дневное время местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в Иркутске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях. Подробнее об этом дорожно-транспортном происшествии вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.