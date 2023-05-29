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НовостиОбщество29 мая 2023 11:01

В Иркутской области 30 и 31 мая ожидаются гроза и шквалистый ветер

Также ожидаются ливни и град
Елена СИНИЦА
В Иркутской области 30 и 31 мая ожидаются гроза и шквалистый ветер

В Иркутской области 30 и 31 мая ожидаются гроза и шквалистый ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство чрезвычайных ситуаций Иркутской области распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды. Об этом ведомство рассказало в своих социальных сетях.

-Так, 30 и 31 мая в западных, центральных и южных районах региона будут дожди, ливни, грозы и град, - говорят в МЧС.

Также известно, что ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, в дневное время местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в Иркутске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях. Подробнее об этом дорожно-транспортном происшествии вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.