В Иркутске расписывают стены здания во дворе Дома ветеранов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске появится еще одно место для созидания и ярких фотографий. Во дворе Дома ветеранов на стены наносят красочный рисунок. Эскиз выбирали сами постояльцы, большинство из них проголосовало за вариант уличных художников Сергея Пнева и Михаила Бородачева. Теперь фасады украсят изображения огромной птицы колибри и играющих в футбол сорванцов. Об этом сообщают в администрации областного центра.

- Оформление фасада - завершающий этап благоустройства данной территории. Подготовку и покраску стен выполняют в рамках спонсорской помощи, - пояснила глава комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

Стоит отметить, что Ветеранский сквер благоустроили в прошлом году по проекту «Народные инициативы». Здесь заасфальтировали пешеходные дорожки, заменили освещение, провели санитарную обрезку деревьев и дополнительное озеленение, смонтировали резинопол, установили уличные тренажеры, сделали ограждение. Также на территории появились новые лавочки и урны.

Напомним, в Иркутской области завершились поиски пропавшего без вести собирателя шишек. 64-летний мужчина пропал днем 29 мая в Усольском районе. Вместе с приятелем он отправился в лес, но позже сибиряки разошлись. Не сумев отыскать знакомого самостоятельно, второй мужчина отправился в полицию.