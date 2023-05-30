В Иркутской области 30 мая 2023 года состоялось открытие филиала фонда «Защитники Отечества» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

30 мая в Иркутской области открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Он находится на улице Софьи Перовской, 30/1, и начнет работу 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Указ о создании такого государственного фонда подписал президент России Владимир Путин еще 3 апреля. В частности, фонд должен содействовать в части получения мер поддержки участникам СВО, - говорят в правительстве.

Речь идет о медицинской, психологической, лекарственной помощи, социальной реабилитации.

Также известно, что фонд должен будет помогать в вопросах трудоустройства и решения бытовых вопросов.

Помимо этого, в числе задач фонда - вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, которые связаны с патриотическим воспитанием граждан.

Ранее сообщалось, что жителей Иркутской области приглашают присоединиться к отрядам общественных инспекторов по охране окружающей среды и природопользования, оказывающих помощь в лесном контроле.