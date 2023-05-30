В Иркутске на улице Литвинова 31 мая 2023 года ограничат движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей и гостей Иркутска предупредили о введении очередных дорожных ограничений. На этот раз речь идет об улице Литвинова, говорят в пресс-службе администрации города. К счастью, ограничения кратковременные.

- Движение транспорта по улице Литвинова будет временно ограничено. Так, с 09.00 31 мая до 23.00 этого же дня проехать не удастся по участку улицы Литвинова от Карла Маркса до переулка Пионерский, - прокомментировали в пресс-службе иркутской мэрии.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на участке теплосети в районе дома № 2.

Ранее сообщалось, что памятник истории и культуры федерального значения – жилой дом на улице Богдана Хмельницкого,9 в Иркутске, полностью отреставрируют после пожара 2020 года. До этого следственные органы установили, что пожар здесь произошел из-за совершенного поджога.