В Иркутске со 2 по 5 июня 2023 года ограничат продажу алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 по 5 июня в Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Ограничение вводится ввиду того, что в эти даты будет проходить празднование Дня города, - говорят в администрации Иркутска.

Итак, 2 июня с 17.00 до 18.30, например, не получится купить алкоголь в сквере на улице Сибирских Партизан, 11б. В этот же день, но с 15.00 до 17.00 не приобрести спиртное на улице Богдана Хмельницкого,4.

На следующий день, 3 июня, под запретом будет продажа алкоголя в сквере имени Вампилова с 14.00 до 16.00, а с 15.00 до 22.00 - на площади имени Графа Сперанского.

С полным перечнем ограничений вы можете ознакомиться на сайте администрации города Иркутска.