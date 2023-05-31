Подросткам из Иркутска впервые установили инсулиновые помпы с искусственным интеллектом Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Впервые в России подросткам с сахарным диабетом установили инсулиновые помпы с искусственным интеллектом. Современные приборы выделили шести пациентам Иркутской детской областной клинической больницы. Об этом в соцсетях рассказал главный врач Юрий Козлов.

- Помпы Minimed 780g и 740 имеют совершенно новый алгоритм принятия решения: аппарат самостоятельно добавляет инсулин на высокие сахара и останавливает подачу до начала низких сахаров, и возобновляет подачу инсулина при нормализации сахара крови, - пояснил детский хирург. - Первые двое суток прибор собирает информацию и потом решает сколько нужно инсулина.

Стоимость одной помпы с учетом затрат на расходные материалы составляет более полумиллиона рублей. Однако в рамках программы высокотехнологичной помощи установка помп оплачивается за счет средств федерального бюджета. Всего в 2023 году приборы предоставят 200 юным пациентам.

Напомним, впервые за 15 лет в Иркутске пройдет турнир по художественной гимнастике памяти чемпионки мира Оксаны Костиной. Соревнования состоятся в «Байкал-Арене» со 2 по 4 июня. Торжественное открытие запланировано на 14:00. Вход свободный. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра. На соревнования аккредитованы 250 участников из Иркутской области. Также приедут спортсменки из Якутии и Санкт-Петербурга.