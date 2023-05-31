В Забайкалье предприниматели просят ввести "закон о тунеядстве" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернуть закон о тунеядстве попросили предприниматели Забайкалья на заседании общественного совета партийного проект "Предпринимательство". Они утверждают, что не могут отыскать сотрудников в свои компании. Об этом пишет ИА ChitaMedia, ссылаясь на вице-спикера парламента региона Викторию Бессонову.

-В Чите грузчики не готовы идти на работу с оплатой в 60 тысяч рублей, рекламное агентство не может отыскать себе водителя категории С. Предприниматели обращаются в службу занятности для поиска сотрудников, но люди предпочитают стоять на учете и жить на пособия, - говорит Бессонова.

Кроме этого, многие предпочитают состоять на учете в центре занятости, но при этом подрабатывать "по-черному", а не официально. Бессонова утверждает, что сейчас служба занятости не является той площадкой, которая была бы встроена в реальную жизнь. Сейчас эту проблему будут решать вместе с предпринимателями.

Подробнее: https://chitamedia.su/news/1514309/?from=131

Подробнее: https://chitamedia.su/news/1514309/?from=131