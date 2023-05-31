Медики в Иркутской области получат соцвыплаты на покупку жилья. Фото: правительство Иркутской области.

Врачи - всегда в почете. А особенно в отдаленных территориях. Какие условия необходимо создать, чтобы еще активнее привлечь молодые кадры в небольшие города и села? Как поддержать, чтобы после обучения они захотели остаться в Приангарье и здесь посвятить жизнь медицине? Об этом губернатор региона Игорь Кобзев побеседовал с ординаторами и членами Ученого совета Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования (к слову, в этом году учреждение отмечает 45-летний юбилей). К встрече присоединились исполняющий обязанности министра Алексей Шелехов и директор ИГМАПО, доктор медицинских наук, профессор Владимир Шпрах.

- Многие люди живут в отдаленных районах и там, безусловно, должны работать медицинские специалисты, которые смогут оказывать квалифицированную помощь, - сказал Игорь Кобзев. - Мы понимаем - для того, чтобы молодежь ехала туда охотнее, необходимо несколько условий. В их числе - наличие хороших детсадов, школ, клубов, развитой дорожной инфраструктуры, и конечно же, материальная помощь.

Как врачей поддерживают в регионе?

- программы "Земский доктор", по которой выплачивается от 1 до 2 миллионов рублей; а также "Земский фельдшер";

- к концу 2023 года в Иркутской области планируется начать однократные выплаты медикам на покупку или строительство жилья, на первоначальный взнос или погашение ипотеки;

- с 2024 года в шести населенных пунктах начнут строить дома для медиков.

И это, конечно же, не все. В ряде муниципальных образований действуют местные меры, например выплаты подъемных, компенсация арендной платы за жилье или предоставление жилья по соцнайму.

Важно и то, какие будут условия работы. Так, одна из первоочередных задач, обозначенных главой региона - это строительство нового корпуса Иркутской областной детской больницы. Проект должен быть готов до 20 декабря 2023 года, на это выделено 180 миллионов рублей.

- Далее, в Иркутске мы строим новые здания поликлиник №10 и 15, также есть проект для поликлиник № 1. В 2025 году планируем открыть новый радиологический корпус онкодиспансера, - отметил Игорь Кобзев. - А в территориях возводим фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, капитально ремонтируем лечебные учреждения. И это только часть планов.

Молодежь задавала вопросы о том, как ведется оснащение больниц в городах и селах Иркутской области, об обеспечении лекарствами и расходными материалами для лабораторной службы. А еще представители академии озвучили предложение - составить список вакансий с указанием конкретной территории, учреждения, зарплаты, условий и всех возможных мер поддержки. Это поможет сделать выбор. Игорь Кобзев поручил формирование перечня минздраву региона.

- Эта встреча важна и для наших молодых специалистов, и для руководства области, поскольку дефицит кадров в медицинских организациях -проблема, которую мы можем решить только вместе, – подвел итог директор ИГМАПО Владимир Шпрах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

136,7 млн рублей (в том числе более 102, 5 млн рублей из федерального бюджета) направили в этом году на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Иркутской области.

139 человек - 83 врача и 56 средних медицинских работника - планируется привлечь на работу в сельские территории.