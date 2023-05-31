Губернатор Иркутской области обсудил проектирование нового корпуса Иркутской областной детской больницы

На проектирование нового корпуса из бюджета Иркутской области в 2023 году выделено 180 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Совещание, посвященное проектированию нового корпуса Иркутской областной детской клинической больницы прошло в областном центре под председательством губернатора Игоря Кобзева. Так же в нем участвовали министр строительства Приангарья Александр Галкин, заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова, главный врач медицинской организации Юрий Козлов и представители подрядной орагнизации.

– Этот проект важен для нашего региона как с точки зрения повышения качества медицинского обслуживания детей, так и для развития медицинской науки и образования, - отметил Игорь Кобзев. - Предполагается не только создание центра высокотехнологичной медпомощи, но и научно-образовательного кластера. Там же будут созданы условия для совместного нахождения семей, чьи дети проходят лечение. С министерством образования достигнуты договорённости об организации обучения тех, кто находится на длительном лечении. В установленный срок нам необходимо завершить работу по подготовке проектно-сметной документации, пройти экспертизу.

Проект создания нового корпуса ОДКБ находится, в том числе, на контроле Совета Федерации Федерального Собрания РФ, где он был представлен в сентябре в рамках “Дней Иркутской области”. В итоге он был включен в постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области». В мае этого года в регионе прошло выездное совещание членов Совета, в рамках которого сенаторы побывали на месте будущего строительства, а так же познакомились с подробной презентацией. Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко подтвердил готовность содействовать реализации проекта.

На проектирование нового корпуса из бюджета Иркутской области в 2023 году выделено 180 млн рублей. Подрядчик обязуется закончить работу до 20 декабря 2023 года. Уже выполнены геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Для того чтобы все решения были удобны для врачей и пациентов, проектировщики тесно взаимодействуют с рабочей группой, созданной в медучреждении.