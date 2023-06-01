2 и 3 июня пройдет праздник чтения «День Ч» в Иркутске

Вход свободный. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Долгожданное культурное событие праздник чтения «День Ч» стартует в Иркутске уже 2 и 3 июня. Жителей Иркутска ждут встречи с авторами книг и экспертами детского чтения. Кроме этого, для всех подготовлена развлекательная программа: квесты, различные игры и мастер-классы. Праздник пройдет в текущем году под девизом - «Чтение и эмоции».

– Дети и взрослые смогут познакомиться с книжными новинками, поучаствовать в дискуссиях, а также посмотреть выставку «Иллюстрации и эмоции», на которой представлены работы участников международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС», - добавляют сотрудники администрации Иркутска.

Приглашенным спикером станет автор Наталия Волкова из Москвы. Женщина расскажет взрослым, зачем писатели пишут для подростков, если «они не читают». Также Наталия проведет творческую встречу «От кабачка до башен Кремля, или откуда писатели все знают» для школьников. Также можно попасть на встречу с иллюстраторами Анной и Варей Кендель, которые приедут в Иркутск из Санкт-Петербурга.

Праздник пройдет в ТВЦ «Галерея Revолюция» на улице Карла Маркса, 40. Кстати, вход свободный. В роли организатора выступили детский писатель Анна Масленникова при поддержке администрации города.