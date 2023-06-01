Главу турагентства осудили за присвоение денег клиентов в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье суд вынес приговор директору туристического агентства. Следователи СК доказали вину женщины в семи эпизодах хищения денег у собственных клиентов. Как установили правоохранители, 34-летняя жительница Вихоревки Братского района с 2019 по 2022 годы во время продажи путевок присвоила себе более 730 тысяч рублей. Уголовное дело было заведено по материалам проверки ОЭБиПК МУ МВД России «Братское», сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В ходе расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемой был наложен арест, - отмечают в ведомствах.

Женщину признали виновной и назначили ей 4 года исправительной колонии общего режима, однако наказание будет отсрочено, пока ее ребенок не достигнет 14-ти лет.

Напомним, больше месяца прошло с момента загадочного исчезновения 20-летнего Виктора Мечуса. Парень пропал 26 апреля. Последний, кто его видел, - друг. Вместе с ним они вышли из ночного клуба на улице Байкальской около 6 часов утра, расстались на остановке. Родственники парня сообщили КП-Иркутск новые подробности поисков.