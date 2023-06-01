В Боханском районе 85 объектов культурного наследия проведут историко-культурные экспертизы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Боханском районе Иркутской области принято решение провести историко-культурные экспертизы для 85-ти объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области в своих социальных сетях.

-В общем и целом на территории района насчитывается примерно 150 археологических объектов культурного наследия и порядка 90 - архитектурных, - говорят в правительстве.

Одним из самых известных является памятник находится в селе Александровское – Александровский централ. Однако по данным инвентаризации 1980-х годов, здесь числится еще 85 исторических построек.

Уже в этом году все эти 85 объектов пройдут историко-культурные экспертизы. После этого какие-то объекты снимут с учета, какие-то - внесут в реестр конкретной категории.

Ранее сообщалось, что специалисты муниципального предприятия «Горзеленхоз» высаживают цветы на городские клумбы. Так, например, 1 июня работы ведут в сквере имени Кирова.