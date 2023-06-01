500 тысяч цветов высадят на улицах Иркутска летом 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Специалисты муниципального предприятия «Горзеленхоз» высаживают цветы на городские клумбы. Так, например, 1 июня работы ведут в сквере имени Кирова. В этом году Иркутск украсят 500 тысяч бархатцев, петуний, алиссумов, лобелий, колеусов, вербен бонарских, бегоний, клеом и других растений. Об этом сообщает пресс-служа администрации города.

-В этом году площадь озеленения увеличат до 10 тысяч квадратных метров, летом предстоит большая работа по уходу за клумбами, - отмечает мастер агрокомплекса МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

Так, например, уже обновлены цветники в сквере в переулке Волконского, у фонтана рядом с драматическим театром имени Н. П. Охлопкова.

Интересно, что у каждого парка и сквера есть свое индивидуальное оформление. Также известно, что текущим летом глаза иркутян будет радовать 1500 композиций в вазонах.