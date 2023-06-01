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НовостиОбщество1 июня 2023 12:01

Энергетики Иркутской области получили почти 700 жалоб на "серых майнеров"

Жалобы не оставляют без внимания
Елена СИНИЦА
Энергетики Иркутской области получили почти 700 жалоб на "серых майнеров"

Энергетики Иркутской области получили почти 700 жалоб на "серых майнеров"

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Всем известно, что проблема "серых майнеров" в Иркутской области довольна острая. Как говорят в "Иркутскэнергосбыте", жители города ежедневно отправляют десятки жалоб на горячую линию. Об этом пишет Байкал24.

- Всего с начала года зафиксировано 680 сообщений, по каждому из которых энергетики проводят работы, - рассказывают в организации.

Говорят, что чаще других на майнеров жалуются жители Иркутска, Иркутского района, Ангарского городского округа и Шелехова.

Ни одно из обращений иркутян не остается без внимания энергетиков. Где-то хватает простой проверки, где-то результатом жалобы становится иск в суд против соседей – «майнеров», отмечают в "Иркутскэнергосбыте".

Ранее сообщалось, что данные по увеличению производства молока и молочной продукции привели в министерстве сельского хозяйства Иркутской области сегодня, 1 июня, во Всемирный день молока.