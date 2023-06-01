Энергетики Иркутской области получили почти 700 жалоб на "серых майнеров" Фото: Владимир ВОРСОБИН

Всем известно, что проблема "серых майнеров" в Иркутской области довольна острая. Как говорят в "Иркутскэнергосбыте", жители города ежедневно отправляют десятки жалоб на горячую линию. Об этом пишет Байкал24.

- Всего с начала года зафиксировано 680 сообщений, по каждому из которых энергетики проводят работы, - рассказывают в организации.

Говорят, что чаще других на майнеров жалуются жители Иркутска, Иркутского района, Ангарского городского округа и Шелехова.

Ни одно из обращений иркутян не остается без внимания энергетиков. Где-то хватает простой проверки, где-то результатом жалобы становится иск в суд против соседей – «майнеров», отмечают в "Иркутскэнергосбыте".

Ранее сообщалось, что данные по увеличению производства молока и молочной продукции привели в министерстве сельского хозяйства Иркутской области сегодня, 1 июня, во Всемирный день молока.