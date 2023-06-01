Терапевт Чиркова назвала главные опасности для детей летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru призвала взрослых следить, чтобы дети регулярно мыли руки и пили чистую воду. Она отметила, что при высоких температурах микробы размножаются очень быстро.

-Лето - период, когда кишечные инфекции активно размножаются, именно поэтому важно не забывать о нормах гигиены, учить детей регулярно мыть руки и пить чистую питьевую воду, - говорит она.

Эксперт также призвала не игнорировать национальный календарь прививок на фоне выявленных случаев кори в России и за ее пределами. В частности, если вы собрались в путешествие в экзотическую страну, то нужно получить консультацию от инфекциониста и привиться от эндемичных для места поездки заболеваний.

Ранее сообщалось, что в общем и целом выплаты в регионе получают 170 тысяч детей. В совокупности перечислено более шести миллиардов рублей с начала года.