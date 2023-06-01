В Иркутске стартовал Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске стартовал второй Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Фестиваль открыл Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) спектаклем «Кукушка». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Это яркое событие в культурной жизни Иркутской области. У жителей региона будет возможность посмотреть 17 спектаклей театральных коллективов из разных стран и регионов России, - говорят в правительстве.

Фестиваль продлится 10 дней, он соберет порядка 260 участников и примерно 4,5 тысячи зрителей.

Ранее сообщалось, что в Боханском районе Иркутской области принято решение провести историко-культурные экспертизы для 85-ти объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области в своих социальных сетях.