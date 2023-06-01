В Иркутске стартовал Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман»
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутске стартовал второй Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Фестиваль открыл Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) спектаклем «Кукушка». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
-Это яркое событие в культурной жизни Иркутской области. У жителей региона будет возможность посмотреть 17 спектаклей театральных коллективов из разных стран и регионов России, - говорят в правительстве.
Фестиваль продлится 10 дней, он соберет порядка 260 участников и примерно 4,5 тысячи зрителей.
Ранее сообщалось, что в Боханском районе Иркутской области принято решение провести историко-культурные экспертизы для 85-ти объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области в своих социальных сетях.