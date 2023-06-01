Капремонт детского стационара Усольской городской больницы планируют завершить в 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области проверили ход ремонтных работ в здании детского стационара Усольской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Работы стартовали в 2021 году по поручению президента страны Владимира Путина, - напомнили в правительстве.

-Так, в 2021 году выполнялся демонтаж инженерных сетей, а в 2022 году - на 70% выполнили работы по монтажу инженерных сетей. Теперь подрядная организация завершила монтаж вентиляции, электрики, водоснабжения, отопления.

Теперь идут отделочные работы. Согласно плану, все работы должны подойти к концу уже в 2024 году. За тем, как ведутся работы, проводится ежедневный контроль в формате онлайн.

Ранее сообщалось, что в Иркутске стартовал второй Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Фестиваль открыл Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) спектаклем «Кукушка».