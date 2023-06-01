Садовод Марина Рыкалина рассказала, как правильно выбрать клубнику Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Пришло лето, а вместе с ним и сезон фруктов, овощей и конечно ягод. В разговоре с NEWS.ru садовод Марина Рыкалина рассказала, что клубнику стоит покупать у проверенных частников, когда начнется сбор урожая местной ягоды.

-Сейчас та ягода, что в продаже, либо привезена из-за рубежа, либо из Крыма. Но весь этот урожай выращивается с применением удобрений в высоких дозах, такая ягода не может быть полезна для здоровья, - говорит она.

Стоит помнить, что по внешнему виду проблематично определить, какие ягоды мы покупаем. Часто самая красивая и крупная - как раз-таки самая накормленная и вредная, поэтому вестись на внешний вид не стоит.

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