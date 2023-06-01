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НовостиОбщество1 июня 2023 15:31

Садовод Марина Рыкалина рассказала, как правильно выбрать клубнику

Не стоит вестись на красивый внешний вид
Елена СИНИЦА
Садовод Марина Рыкалина рассказала, как правильно выбрать клубнику

Садовод Марина Рыкалина рассказала, как правильно выбрать клубнику

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Пришло лето, а вместе с ним и сезон фруктов, овощей и конечно ягод. В разговоре с NEWS.ru садовод Марина Рыкалина рассказала, что клубнику стоит покупать у проверенных частников, когда начнется сбор урожая местной ягоды.

-Сейчас та ягода, что в продаже, либо привезена из-за рубежа, либо из Крыма. Но весь этот урожай выращивается с применением удобрений в высоких дозах, такая ягода не может быть полезна для здоровья, - говорит она.

Стоит помнить, что по внешнему виду проблематично определить, какие ягоды мы покупаем. Часто самая красивая и крупная - как раз-таки самая накормленная и вредная, поэтому вестись на внешний вид не стоит.

Ранее сообщалось, что терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru призвала взрослых следить, чтобы дети регулярно мыли руки и пили чистую воду.