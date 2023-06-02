В День города по Иркутску будет курсировать «Синий троллейбус Булата Окуджавы»

Синий троллейбус будет отправляться с улицы Свердлова Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Еще одно яркое и захватывающее мероприятие для гостей и жителей Иркутска в День города, который состоится в субботу, 3 июня . Передвижная концертная площадка «Синий троллейбус Булата Окуджавы» вновь проедет по улицам столицы Приангарья, сообщают в пресс-службе администрации города.

- Во время поездки прозвучат песни в исполнении артистов областного клуба бардовской песни «Мост», - отмечают в мэрии. - Синий троллейбус будет отправляться с улицы Свердлова (рядом с бизнес-центром на Свердлова, 23а) в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30.

Напомним, в День города в Иркутске общественный транспорт будет доступен до полуночи. Однако вместе с тем 3 июня стоит ждать изменения схем движения некоторых маршрутов. Уточняется, что остановку «Сквер имени Кирова» исключат, а «Улица Сухэ-Батора» перенесут на Ленина – на место остановки «Художественный музей».

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