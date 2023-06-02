Иркутский "Мамонтенок" присоединился ко Всероссийскому марафону открытия детских садов Фото: Дума Иркутска

Детский сад "Мамонтенок" готов принимать воспитанников в 6-м микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Его двери впервые распахнулись для ребят в рамках Всероссийского марафона открытия детских садов 1 июня. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Учреждение построили на средства федерального, областного и местного бюджетов по нацпроекту «Демография», - отмечают в городской Думе. - Детсад рассчитан на 220 мест от 1 года до 8 лет. Он станет структурным подразделением школы № 69.

Напомним, врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с коллегами из Иркутского ордена «Знак почета» областной клинической больницы спасли жизнь ребенку, получившему ранение в область сердца. Мальчик поступил в травмпункт поздним вечером 26 мая.